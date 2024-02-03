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По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Shutterstock

Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сегодня, 3 февраля, уже сообщалось о воздушной тревоге на Украине. Об этом было объявлено в 12:52 мск.

В этот же день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по населенному пункту Долгое в Белгородской области.

Отмечалось, что около 15 тысяч жителей Днепропетровской области Украины остались без электроснабжения в результате пожаров, произошедших после атаки беспилотников.

Сообщалось, что ВСУ могут располагать пятью батареями американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Глава Совета обороны Кривого Рога Вилкул заявил, что энергетики вводят графики аварийных отключений в городе.

Ранее стало известно, в каком случае Владимир Зеленский не получит помощь Запада.

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