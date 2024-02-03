Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по населенному пункту Долгое в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram--канале.

«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – говорится в посте губернатора.

Гладков отметил, что в результате нападения был поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.

По его словам, в ближайшее время оперативные службы приступят к ликвидации последствий.

31 января Вооруженные силы Украины атаковали село Тишанка Волоконовского района Белгородской области при помощи дрона-камикадзе.

За день до этого Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа. Аппарат упал и взорвался.

Ранее отставной генерал ВСУ рассказал о планах атаковать РФ миллионами дронов.