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В регионе Украины почти 15 тысяч человек остались без электричества после пожаров

В Днепропетровской области почти 15 тысяч человек остались без электричества

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Около 15 тысяч жителей Днепропетровской области Украины остались без электроснабжения в результате пожаров, произошедших после атаки беспилотников. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, также обесточены две котельные в городе Кривой Рог, которые обеспечивают 43 тысяч абонентов. Там же частично обесточен скоростной трамвай.

Лысак добавил, что в городе Никополе повреждены два частных домовладения, хозяйственная постройка и линия электропередачи. Пострадавших нет.

Министерство энергетики Украины сообщало, что на территории Днепропетровской области произошел сбой в работе одного из объектов генерации электроэнергии.

В ночь на 3 февраля воздушная тревога объявлялась в Киевской, а также в Винницкой, Житомирской и Одесской областях Украины. О взрывах также сообщали власти Житомирской и Полтавской областей. Министерство обороны России неоднократно заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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