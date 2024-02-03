В России назвали число батарей Patriot у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут располагать пятью батареями американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур.

По его словам, в каждой батарее от 6 до 8 пусковых установок, в каждой установке — 4 ракеты.

Patriot («Патриот») — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран. Производится группой американских компаний во главе с Raytheon.

24 января около 11:00 мск после ракетной атаки в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot. Глава государства подчеркнул, что Москва требует международного расследования трагедии.

Источник ТАСС в оперативных службах допустил, что в расчет ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76 с украинскими пленными, могли находиться могли входить как украинские, так и американские специалисты.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.