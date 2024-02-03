ВСУ 13 раз за сутки атаковали Белгородскую область беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток атаковали Белгородскую область 13 беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ВСУ выпустили 5 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка в Белгородском районе. На населенные пункты Наумовка и Красный Хутор напали беспилотники-камикадзе — по одному в каждом. Над селами Соломино и Мясоедово система противовоздушной обороны сбила по одному дрону самолетного типа. Никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на село Пороз. Это привело к повреждению экскаватора, никто не пострадал.

Также ВСУ выпустили четыре снаряда по селу Графовка в Краснояружском районе. Люди не пострадали, но повреждены легковая машины и четыре частных дома, а также линии электропередачи и газоснабжения.

В Новооскольском городском округе система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Упавшие обломки одного дрона причинили повреждения одному частному дому в хуторе Подольхи, повредили автомобиль «КамАЗ». Пострадавших нет.

В Ракитянском районе в Илек-Кошарском сельском поселении удалось сбить еще один БПЛА самолетного типа. Повреждения и пострадавших не зафиксировали, рассказал Гладков.

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