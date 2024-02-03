В Раде назвали возможную причину отсрочки увольнения Залужного

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в Telegram-канале, что вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного уже решен. При этом, по его словам, причины, по которым отставка не произошла накануне, неясны.

«Некоторые источники говорят, что послы стран «Большой семерки» обратились к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому в защиту Залужного, но зная Зеленского — это больше минус чем плюс», — отметил депутат.

Гончаренко назвал хорошим знаком, что Залужного не уволили. По его словам, это может говорить о том, что «власть возвращается к здравому смыслу».

До этого крымский политический эксперт Заур Смирнов предположил, что в случае отставки Залужного его место может занять министр обороны страны Рустем Умеров.

2 февраля газета The Washington Post сообщила, что власти Украины уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку действующего главнокомандующего ВСУ. По информации издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке главкома ВСУ Залужного — СМИ писали о ней со ссылкой на депутатов Рады.

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.