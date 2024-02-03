КНДР провела испытания сверхкрупной боевой части крылатой ракеты

КНДР 2 февраля провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что северокорейцы провели испытания в Желтом море для быстрого развития технологий в различных аспектах, в частности их функций. Сколько ракет было запущено и как далеко они пролетели, неизвестно.

На фотографиях, опубликованных северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), видно, как крылатая ракета, летящая на малой высоте, ударилась о скалу и взорвалась. В ЦТАК заверили, что проведенные испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность соседних стран.

В конце января Северная Корея осуществила пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2». В Пхеньяне отметили, что учения внесли вклад в проверку готовности северокорейской армии к «стремительной контратаке» и повышение ее способности к нанесению стратегического удара по противнику.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.