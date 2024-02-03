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Граждане Польши не против использования ПВО НАТО на западе Украины

RP: 69,3% опрошенных поляков выступили за использование сил ПВО НАТО на Украине

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Shutterstock

Большинство поляков выступают за начало переговоров о защите силами ПВО НАТО неба в приграничных районах Украины. Таковы итоги опроса, проведенного по заказу издания Rzeczpospolita.

Подавляющее большинство опрошенных, 69,3%, высказались за начало польскими властями таких переговоров. Это, по их мнению, «позволило бы сбивать российские ракеты или дроны, летящие в направлении Польши».

Почти пятая часть респондентов (17,6%) отнеслась к подобной идее отрицательно.

Наконец, 13,1% участвовавших в опросе заявили, что у них нет сформированного мнения по этому поводу.

Наиболее заметный инцидент с нарушением воздушной границы Польши произошел 15 ноября 2022 года. В Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты.

Позже выяснилось, что они были украинскими, хотя Киев этого так и не признал.

29 декабря 2023 года Польша заявила о нарушении воздушного пространства российской ракетой.

Однако организованная операция по ее поиску закончилась безрезультатно.

Ранее Польша поднимала в небо самолеты из-за атак России по объектам ВПК Украины.

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