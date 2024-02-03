Губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 3 февраля над территорией региона подразделениями противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Глава области заверил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Некоторое время назад стало известно, что в Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м. По данным Telegram-канала 112, пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в результате атаки беспилотника.

Утром 3 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольском городском округе сбили беспилотник самолетного типа. По его словам, вовремя сработала система противовоздушной обороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.