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Губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на Ростовскую область

Голубев: средства ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 3 февраля над территорией региона подразделениями противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Глава области заверил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Некоторое время назад стало известно, что в Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м. По данным Telegram-канала 112, пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в результате атаки беспилотника.

Утром 3 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольском городском округе сбили беспилотник самолетного типа. По его словам, вовремя сработала система противовоздушной обороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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