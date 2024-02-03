Российские вертолеты поразили укрепленные пункты ВСУ на Донецком направлении

Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ», — сказано в сообщении.

По информации министерства, в результате атаки все цели были уничтожены.

Как заявил летчик вертолета с позывным «Мгла», слова которого приводит ведомство, авиаудару подвергся взводный опорный пункт ВСУ. Он был нанесен для поддержки продвижения сухопутных войск РФ. Были использованы неуправляемые авиационные ракеты, их запустили с кабрирования, рассказал военный.

«После удара выполнили отход и возврат на аэродром вылета. По докладу авиационного наводчика, взводный опорный пункт был уничтожен», — добавил «Мгла».

30 января стало известно, что экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины и легкобронированную технику украинских войск на Краснолиманском направлении.

27 января сообщалось, что Вооруженные силы России поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 украинских войск, который находился на территории Черкасской области. Боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.