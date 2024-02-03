Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

По информации издания, украинские бойцы жалуются на то, что западное вооружение — небезопасное и ненадежное, а запасных частей в ВСУ нет.

«Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве», — поделились солдаты украинской армии.

Еще один украинский солдат рассказал, что каждый раз перед боевым выходом им приходится ремонтировать танки, и все из 20 полученных от Запада танков оказались нерабочими.

До этого начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Центр».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.