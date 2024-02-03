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Российские войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении

МО РФ: ВС РФ пресекли 4 попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении

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Gleb Garanich/Reuters

Российские войска пресекли четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить позиции на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

«В течение суток пресечены четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации боевиков в районах Старомайорского и Ровнополя», — пояснил Гордеев.

Он добавил, что бои шли при поддержке бомбардировочной авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Были поражены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ. В районе Водяного были уничтожены два пункта временной дислокации войск ВСУ и пункт управления беспилотной авиацией.

До этого РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что российские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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