В Кривом Роге вновь прозвучали взрывы

Новые взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины во время воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Это СМИ не приводит подробностей. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В ночь на 3 февраля взрывы раздались в Житомирской области Украины, Кривом роге и Харькове.

2 февраля в Кривом Роге произошла серия взрывов.

До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские военные обманывают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) с помощью электромагнитных импульсов.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.