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Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

МО РФ: десантники ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

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Mstyslav Chernov/AP

Российские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки», — пояснили в ведомстве.

Российские военные корректировали огонь с помощью беспилотника и таким же способом фиксировали попадание в цель и ее уничтожение. Места размещения личного состава ВСУ удалось поразить практически без корректировки.

До этого в Минобороны РФ рассказали, как рядовой ВС РФ Иван Матюхин обнаружил засаду украинских войск и выгнал их с тыловых позиций.

Матюхин несет службу в группе охранения колонны, доставлявшей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых действий СВО.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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