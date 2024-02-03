В Минобороны РФ рассказали, как рядовой ВС РФ сорвал засаду ВСУ

Рядовой ВС РФ Иван Матюхин обнаружил засаду украинских войск и выгнал их с тыловых позиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, Матюхин служит в группе охранения колонны, доставлявшей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых действий СВО.

«Матюхин вместе с группой, совершив маневр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику боевиков. Понеся значительные потери, украинские боевики спешно покинули поле боя», — рассказали в ведомстве.

В результате действий рядового удалось сорвать засаду и довести колонну в заданный район.

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