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В Минобороны РФ рассказали, как рядовой ВС РФ сорвал засаду ВСУ

Минобороны РФ: рядовой Матюхин сорвал украинскую засаду в ходе СВО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Рядовой ВС РФ Иван Матюхин обнаружил засаду украинских войск и выгнал их с тыловых позиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, Матюхин служит в группе охранения колонны, доставлявшей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых действий СВО.

«Матюхин вместе с группой, совершив маневр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику боевиков. Понеся значительные потери, украинские боевики спешно покинули поле боя», — рассказали в ведомстве.

В результате действий рядового удалось сорвать засаду и довести колонну в заданный район.

До этого из Госдумы РФ был отозван законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, недавно приобретших гражданство Российской Федерации. По действующим нормам призыву на срочную службу подлежат россияне мужского пола от 18 до 30 лет.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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