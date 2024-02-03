В Кривом Роге и Харькове раздались взрывы

Взрывы раздались ночью в Кривом Роге Днепропетровской области Украины и в Харькове во время воздушной тревоги, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробностей нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что в Житомирской области Украины в ночь на 3 февраля прозвучали взрывы.

2 февраля в Кривом Роге произошла серия взрывов.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.