В США заявили, что уведомляли Ирак перед атаками

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США уведомляли Ирак об атаках после нападения на базу ВС США в Иордании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы информировали иракское правительство заранее», — заявил Кирби.

Он добавил, что в дальнейшем Вашингтон будет стремиться лишить Ирак возможности наносить удары, подобные удару по американской базе в Иордании.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к военному конфликту на Ближнем Востоке.

Телеканал CNN сообщал, что ВС США не будут наносить удары по территории Ирана в ответ на атаку по американскому военному объекту в Иордании.

Силы ВС США нанесли удары более чем по 85 целям в двух странах. Были использованы более 125 высокоточных боеприпасов.

Удары наносились по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.