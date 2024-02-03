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В США заявили, что уведомляли Ирак перед атаками

Кирби: США уведомляли Ирак перед нанесением ударов

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Evelyn Hockstein/Reuters

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США уведомляли Ирак об атаках после нападения на базу ВС США в Иордании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы информировали иракское правительство заранее», — заявил Кирби.

Он добавил, что в дальнейшем Вашингтон будет стремиться лишить Ирак возможности наносить удары, подобные удару по американской базе в Иордании.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к военному конфликту на Ближнем Востоке.

Телеканал CNN сообщал, что ВС США не будут наносить удары по территории Ирана в ответ на атаку по американскому военному объекту в Иордании.

Силы ВС США нанесли удары более чем по 85 целям в двух странах. Были использованы более 125 высокоточных боеприпасов.

Удары наносились по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.

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