Тимошенко опасается возможного противостояния украинцев из-за мобилизации

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко не исключила, что усиление мобилизации приведет к противостоянию граждан страны. Об этом политик заявила в видеообращении, размещенном в ее Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, новая версия законопроекта о мобилизации является катастрофичной, «еще более репрессивной, еще более антиконституционной».

«Этот закон <…> может внести трагический раскол между властью и народом, <…> может вызвать даже общественное противостояние», — сказала Тимошенко.

Она также раскритиковала норму закона о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Экс-премьер вновь заявила, что необходимо направить на фронт силовиков.

«Я неотложно проведу переговоры со всеми лидерами фракций, чтобы снова, в этот раз уже окончательно, отклонили этот закон. И я сообщу вам, какая фракция какую позицию займет в этом вопросе», — указала Тимошенко.

До этого власти Украины доработали спорный законопроект о мобилизации, сгладив противоречивые нормы. В частности, уклонистам все еще может грозить блокировка счетов и запрет на выезд за рубеж, но теперь только по решению суда. При этом положения о сокращении оснований для отсрочки и снижении призывного возраста остались. Что изменилось в проекте и примет ли инициативу украинское общество — в материале «Газеты.Ru».

Рассмотрение законодательной инициативы в первом чтении запланировано на 6 февраля. При этом ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предположил, что документ примут не раньше марта текущего года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.