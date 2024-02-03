В Житомирской области Украины произошли взрывы

Взрывы раздались в Житомирской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Это СМИ не приводит никаких подробностей. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В Киевской, Винницкой, Одесской и Житомирской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

2 февраля в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины, произошла серия взрывов.

До этого спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.