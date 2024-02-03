В США подтвердили удары по Ираку и Сирии

Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов по проиранским группировкам в Ираке и Сирии в ответ на атаку по американским военным в Иордании. Об этом сообщает ТАСС.

«Силы Центрального командования нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, направленные против входящих в КСИР (Корпус стражей исламской революции. — «Газета.Ru») сил специального назначения «Аль-Кудс» и связанных с ними группировок», — пояснили в Центральном командовании ВС США.

По информации агентства, ВС США нанесли удары более чем по 85 целям в двух странах. Были использованы более 125 высокоточных боеприпасов. При атаке использовались в том числе дальние бомбардировщики. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

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