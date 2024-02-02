Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

США наносят удары по Сирии

ABC: США приступили к нанесению ударов по Сирии

close
100%
Depositphotos

США начали наносить удары по Сирии в качестве ответа на недавнюю атаку на американскую базу в Иордании. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на должностное лицо вашингтонской администрации.

По информации телеканала, американские военные, предположительно, наносят удары по объектам проиранских группировок.

Как передает катарский телеканал Al Jazeera, бомбардировке подверглись окрестности сирийского города Бу-Кемаль в восточной провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком. В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил, что взрывы произошли близ контрольно-пропускного пункта «Эль-Каим» на сирийско-иракской границе.

2 февраля беспилотники ударили по позициям союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Накануне телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Cоединенные Штаты одобрили планы по нанесению ударов возмездия по иранским объектам и военным из этой страны, расположенным в Ираке и Сирии.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Ранее шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами