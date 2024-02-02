США наносят удары по Сирии

США начали наносить удары по Сирии в качестве ответа на недавнюю атаку на американскую базу в Иордании. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на должностное лицо вашингтонской администрации.

По информации телеканала, американские военные, предположительно, наносят удары по объектам проиранских группировок.

Как передает катарский телеканал Al Jazeera, бомбардировке подверглись окрестности сирийского города Бу-Кемаль в восточной провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком. В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил, что взрывы произошли близ контрольно-пропускного пункта «Эль-Каим» на сирийско-иракской границе.

2 февраля беспилотники ударили по позициям союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Накануне телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Cоединенные Штаты одобрили планы по нанесению ударов возмездия по иранским объектам и военным из этой страны, расположенным в Ираке и Сирии.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Ранее шеф Пентагона заявил, что США не потерпят атак на своих военных.