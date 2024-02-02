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Беспилотники атаковали Дэйр-Эз-Зор на востоке Сирии

РИА Новости: БПЛА нанесли удары по Дэйр-Эз-Зору на востоке Сирии

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по позициям союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.

По его словам, дроны нанесли удары по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин.

Как указал источник, беспилотники, вероятно, были запущены с базы США, расположенной на месторождении нефти «Омар» в Дейр-эз-Зоре.

1 февраля телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Cоединенные Штаты одобрили планы по нанесению ударов возмездия по иранским объектам и военным из этой страны, расположенным в Ираке и Сирии.

По информации телеканала, удары будут нанесены в ответ на атаки беспилотников и ракет, нацеленные на силы США в регионе. В том числе в ответ на атаку беспилотников на базу США на границе Сирии и Иордании. При этой атаке пострадали американские военнослужащие.

Ранее в России оценили вероятность полномасштабной войны США и Ирана.

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