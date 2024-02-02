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ЦАХАЛ сообщил, что перехватил ракеты «земля-земля» в районе Красного моря

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты «земля-земля» в районе Красного моря

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Ohad Zwigenberg/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером сообщила о перехвате ракеты класса «земля-земля» в районе Красного моря, передает РИА Новости.

«Некоторое время назад система ПРО «Стрела» успешно перехватила ракету класса «земля-земля»», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По данным пресс-службы, цель летела в направлении израильской территории.

При этом отмечается, что на юге Израиля при этом не было оповещения о ракетном обстреле.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Ранее военные Израиля конфисковали наличные деньги и документы из хранилища банка ХАМАС.

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