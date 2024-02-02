Стало известно, во сколько обойдется новая мобилизация на Украине

Дополнительная мобилизация 400-500 тысяч человек будет стоить украинскому бюджету около 720 млрд гривен (около $19,1 млрд). Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, передает «Страна.ua».

«В сумме речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год — около 720 млрд гривен», — заявила она.

По ее словам, 700 млрд гривен — это колоссальная сумма. Она составляет около 22,5% всех расходов Украины в 2024 году и 41% расходов страны на оборону.

По ее словам 322 млрд гривен ($8,6 млрд) из данной суммы придется потратить на мобилизацию до 500 тысяч человек, остальные средства будут нужны для закупки и модернизации техники.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить преимущество на поле боя, если власти страны мобилизуют еще около 500 тыс. человек. Обозреватели газеты The Washington Post отметили, что подобная точка зрения стала причиной серьезных разногласий военачальника с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в офисе Зеленского признали тактические ошибки ВСУ в ходе летнего контрнаступления.