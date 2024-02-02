Путин заявил о пятикратном наращивании поставок танков в части

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала спецоперации поставка танков в войска увеличилась в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости.

«С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов», — сказал Путин на форуме ОНФ «Всё для Победы!» в Туле.

По словам главы государства, по средствам индивидуальной защиты увеличение произошло в 10 раз. Кроме того, поставка автомобильной техники увеличилась в семь раз, бронетранспортеров — более чем в 3,5 раза.

Российский лидер счел такие показатели приличными.

До этого российский лидер рассказал, сколько для армии собрали волонтеры. Путин уточнил, что это «одиннадцать миллиардов на нужды фронта».

Глава государства также обратил внимание на активное развитие оборонно-промышленного комплекса в России. Он отметил, что за последние полтора года в стране было создано более 520 тыс. новых рабочих мест для специалистов в соответствующих областях.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.