Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о пятикратном наращивании поставок танков в части

Путин: с начала СВО поставка танков увеличилась в пять раз

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала спецоперации поставка танков в войска увеличилась в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости.

«С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов», — сказал Путин на форуме ОНФ «Всё для Победы!» в Туле.

По словам главы государства, по средствам индивидуальной защиты увеличение произошло в 10 раз. Кроме того, поставка автомобильной техники увеличилась в семь раз, бронетранспортеров — более чем в 3,5 раза.

Российский лидер счел такие показатели приличными.

До этого российский лидер рассказал, сколько для армии собрали волонтеры. Путин уточнил, что это «одиннадцать миллиардов на нужды фронта».

Глава государства также обратил внимание на активное развитие оборонно-промышленного комплекса в России. Он отметил, что за последние полтора года в стране было создано более 520 тыс. новых рабочих мест для специалистов в соответствующих областях.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами