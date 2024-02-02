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Путин: стратегические ядерные силы РФ обновлены на 95%

Путин заявил об обновлении стратегического ядерного арсенала России на 95%

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Reuters

Стратегический ядерный арсенал России обновили на 95%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле, передает РИА Новости.

«Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы», — сказал глава государства на форуме «Все для победы!».

Он уточнил, что процент обновления в их морской составляющей равен 100. Российский лидер счел, что эти цифры свидетельствуют о хорошем, надежном тыле для стратегической безопасности страны.

До этого Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения над арсеналом НАТО. Он добавил, что имеет в виду и ракетную технику, и бронетехнику и все виды боевых машин и установок, которые применяются на поле боя.

Также глава государства оценил востребованность «Панцирей» фразой о горячих пирожках.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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