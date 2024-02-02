Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин указал на загруженность предприятий ОПК

Путин заявил, что оборонные предприятия обеспечены заказами на годы вперед

close
100%
Alexander Zemlianichenko/Reuters

Отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время загружены заказами на годы вперед. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле.

»<…> предприятия ОПК будут загружены на годы вперед», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что вклад отрасли в развитие страны планируется наращивать. По словам президента, производство вооружений в РФ идет высокими темпами. Путин особо подчеркнул в этом роль работников ОПК, которые не только напряженно трудятся на предприятиях, но и выезжают в зону боевых действий, чтобы оценить на месте, что и как работает. Российский лидер счел это «самым настоящим» героизмом.

До этого Путин анонсировал вручение тульскому предприятию Ордена трудовой доблести.

Также глава российского государства заявил, что стана планирует в ближайшее время увеличить заказы в оборонной сфере для того, чтобы восполнить запасы вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами