Путин указал на загруженность предприятий ОПК

Отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время загружены заказами на годы вперед. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле.

»<…> предприятия ОПК будут загружены на годы вперед», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что вклад отрасли в развитие страны планируется наращивать. По словам президента, производство вооружений в РФ идет высокими темпами. Путин особо подчеркнул в этом роль работников ОПК, которые не только напряженно трудятся на предприятиях, но и выезжают в зону боевых действий, чтобы оценить на месте, что и как работает. Российский лидер счел это «самым настоящим» героизмом.

До этого Путин анонсировал вручение тульскому предприятию Ордена трудовой доблести.

Также глава российского государства заявил, что стана планирует в ближайшее время увеличить заказы в оборонной сфере для того, чтобы восполнить запасы вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.