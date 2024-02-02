Путин оценил вклад работников ОПК в поддержку бойцов на передовой

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за их вклад в развитие страны. Его слова передает ТАСС.

В пятницу, 2 февраля, глава государства провел встречу с участниками форума «Все ради победы!». Мероприятие состоялось на территории машиностроительного предприятия «Тулаточмаш», который расположен в городе Туле.

Путин отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отечественный ОПК совершил настоящий прорыв и трудовой подвиг. По словам российского лидера, современные специалисты выполнили приказ Родины и не подвели солдат на поле боя.

«Работники всех оборонных предприятий страны доказали, что достойны наших великих предков», — сказал президент, обратив внимание на постоянный рост производства в этой сфере.

Кроме того, Путин рассказал о создании дополнительных рабочих мест на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По словам главы государства, за последние 1,5 года в РФ появились более 520 тыс. новых рабочих мест для специалистов в данной области.

Ранее в Британии сравнили украинскую и российскую военную промышленность.