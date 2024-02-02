Путин пошутил над рекламой в украинском приложении для борьбы с БПЛА

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки Украины зарабатывать на приложении для сообщений об угрозе беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российскому лидеру эту историю рассказал разработчик аналогичного российского приложения Михаил Камышев в ходе форума «Все для победы!». Разработчик отметил, что украинские пользователи перед тем, как оставить сообщение должны просмотреть три рекламных ролика.

«Узнаю брата Федю!». Или кто-то там, какой брат там», — пошутил Путин, приведя цитату из произведения Ильфа и Петрова (в оригинале она звучит так: «Узнаю брата Колю»).

До этого Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию. Глава государства 2 февраля провел встречу с участниками форума «Все для победы!». Мероприятие состоялось на территории машиностроительного предприятия «Тулаточмаш» в городе Туле.

Он рассказал, что в 2022 году российские военные перехватили один из радиосигналов ВСУ с разговором двух танкистов. Тогда украинские войска на бронетехнике пытались прорваться в Донецк, и один из танков выстрелил по мирному жителю.

Российский лидер уточнил, что мужчина просто вышел на улицу из своего дома. При этом в доме осталась его семья, включая детей. После этого второй украинский танкист спросил у сослуживца, зачем он это сделал. А тот в ответ заявил, что «здесь все террористы».

Ранее в Кремле прокомментировали предложение официально признать Украину террористическим государством.