Путин заявил, что ВСУ атакуют мирных жителей и медиков

Объектами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще становятся мирные жители и медицинские работники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле.

«То, что называется «ВСУ», — это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию — стреляют по машинам скорой помощи», — подчеркнул Путин.

Иллюстрируя примеры нападения на мирных граждан президент рассказал о перехвате переговоров двух украинских танкистов, которые пытались в 2022 году войти в Донецк. Один из солдат выстрелил в безоружного мужчину, который вышел из дома в спортивном костюме. На вопрос сослуживца, зачем он это сделал, украинец ответил, «они здесь все террористы».

До этого Путин назвал условие для успешного ведения боевых действий. По словам российского лидера, важную роль также играет создание собственной более эффективной техники.

Также глава государства рассказал, как принимал решения по Крыму и Донбассу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.