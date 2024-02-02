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Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Гладков: ВСУ повредили ЛЭП в селе Графовка, оставив без света пять сел

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Населенный пункт Графовка, расположенный в Краснояружском районе Белгородской области, подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее повреждения получила местная линия электропередачи (ЛЭП), из-за чего в нескольких населенных пунктах было зафиксировано отключение света.

Речь идет о селах Графовка и Поповка. Также проблемы с электроснабжением наблюдаются в населенных пунктах Прилесье, Новая Репяховка и Демидовка.

«В одном частном домовладении выбито окно, посечен фасад и нарушено газоснабжение», — добавил Гладков.

Он уточнил, что в настоящее время в Графовке продолжается подомовой обход территории. Кроме того, сотрудники аварийных и оперативных служб готовятся начать ремонтные работы. Специалисты приступят к устранению последствий обстрела после согласования своих действий с министерством обороны РФ, уточнил губернатор области.

Ранее жителя одного из сел в Курской области контузило в результате обстрела со стороны ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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