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Путин раскрыл основу успеха России

Путин заявил, что большинство россиян — с армией, это основа успеха бойцов

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Shutterstock

Подавляющее большинство граждан РФ сейчас вместе с бойцами российской армии. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле, сообщает ТАСС.

«Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание, что бойцы на фронте чувствуют эту поддержку, она вселяет им новые силы, помогает выполнять самые сложные и опасные задачи.

Президент отметил вклад в общее дело врачей и волонтеров всех возрастов. Глава государства предположил, что это наверное, «90% всего населения страны».

До этого Путин раскрыл выгоду некоторых людей, которые стараются «оболгать любовь к Родине». Он выразил уверенность, что это делается сознательно по заказу противника.

Глава государства сравнил отсутствие патриотизма с нелюбовью к матери, к собственной семье. По его мнению, любовь к родной стране у граждан должна быть «заложена прямо в подкорку».

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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