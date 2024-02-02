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Путин назвал ВСУ террористической организацией

Путин: армия Украины превратилась в террористическую организацию

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратились в террористическую организацию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Глава государства 2 февраля провел встречу с участниками форума «Все для победы!». Мероприятие состоялось на территории машиностроительного предприятия «Тулаточмаш» в городе Туле.

«То, что называется ВСУ, это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию», — сказал Путин.

Он рассказал, что в 2022 году российские военные перехватили один из радиосигналов ВСУ с разговором двух танкистов. Тогда украинские войска на бронетехнике пытались прорваться в Донецк, и один из танков выстрелил по мирному жителю.

Российский лидер уточнил, что мужчина просто вышел на улицу из своего дома. В тот момент в доме осталась его семья, включая детей. После этого второй украинский танкист спросил у сослуживца, зачем он это сделал. А тот в ответ заявил, что «здесь все террористы».

В то же время президент отметил, что принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса исходя из настроя общества. Как пояснил российский лидер, если бы не желание людей, на указанных территориях «ничего бы не происходило».

В частности, речь идет о возвращении Крыма в состав страны в 2014 году. При этом Путин подчеркнул, что в настоящее время большинство граждан точно также хотят оказать помощь Донбассу.

Ранее в Кремле прокомментировали предложение официально признать Украину террористическим государством.

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