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В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО России: ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении более ста солдат

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Mstyslav Chernov/AP

Украинская армия за последние сутки на Южно-Донецком направлении потеряла свыше ста военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное в ДНР», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в результате этого украинские войска лишились двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и двух орудий Д-30», — сказали в Минобороны России.

Также в министерстве заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре полевых склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

2 февраля об успехах российской армии за прошедший месяц отчитался глава военного ведомства Сергей Шойгу. Он сообщил, что ВС РФ в январе нанесли 127 ударов по предприятиям ВПК, арсеналам, аэродромам ВСУ.

Ранее Шойгу рассказал о попытках Киева предотвратить обрушение линии обороны.

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Операция на Украине
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