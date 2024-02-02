Путин обсудил с Генштабом угрозу от беспилотников

Президент России Владимир Путин рассказал, что утром поговорил с Генштабом, где ему рассказали о сложной ситуации на одном из участков, связанной с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом он рассказал о время встречи с участниками форума «Все для Победы!», передает РИА Новости.

«Я вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Ну это практически везде так», — сказал Путин.

2 февраля в официальной сводке министерства обороны РФ сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов и два снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне боевых действий.

Кроме этого, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом армии страны.

Ранее в России учредили орден «За доблестный труд».