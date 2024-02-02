Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил с Генштабом угрозу от беспилотников

Путин сообщил, что с утра поговорил с Генштабом и обсудил угрозу от БПЛА

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что утром поговорил с Генштабом, где ему рассказали о сложной ситуации на одном из участков, связанной с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом он рассказал о время встречи с участниками форума «Все для Победы!», передает РИА Новости.

«Я вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Ну это практически везде так», — сказал Путин.

2 февраля в официальной сводке министерства обороны РФ сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов и два снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне боевых действий.

Кроме этого, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом армии страны.

Ранее в России учредили орден «За доблестный труд».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами