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Путин оценил востребованность «Панцирей» фразой о горячих пирожках

Путин заявил о большой популярности ЗРПК «Панцирь» на мировых рынках

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Валентин Капустин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракетные комплексы «Панцирь» очень востребованы в зоне спецоперации на Украине, и одновременно разлетаются «как горячие пирожки» на международных рынках.

«Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку», — отметил глава государства на встрече с участниками форума «Все для Победы!».

По словам российского лидера, «Панцири» в высшей степени востребованы, на международных рынках вооружений установки расхватывают как горячие пирожки.

До этого Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения. По его словам, оно превосходит арсенал Североатлантического альянса. Глава государства пояснил, что имеет в виду ракеты, бронетехнику, а также все виды боевых машин и установок, которые применяются на поле боя.

Кроме того, Путин раскрыл, сколько создано рабочих мест в оборонных предприятиях.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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