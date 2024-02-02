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Россия будет дозагружать оборонку в ближайшее время для восполнения запасов

Путин: РФ будет дозагружать оборонку в ближайшее время для восполнения запасов

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Olga Maltseva/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Все для Победы!» заявил, что стана намерена в ближайшее время увеличить заказы в оборонной сфере для того, чтобы восполнить запасы вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, оборонные предприятия за последние 1,5 года смогли увеличить выпуск гражданской продукции на 27%.

«Это очень хороший показатель. Это значит, что мы, во-первых, будем загружать сейчас и дозагружать в будущем ближайшем продукцию военного назначения, поскольку нам нужно запасы пополнять, вернее, создавать запасы, пополнять то, что израсходовано в ходе боевых действий», — сказал президент России.

До этого Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит арсенал Североатлантического альянса. Глава государства уточнил, что, если сравнивать современное натовское вооружение и военную технику последнего периода советского времени, то «в чем-то оно уступает», хотя и не всегда. Он добавил, что имеет в виду и ракетную технику, и бронетехнику и все виды боевых машин и установок, которые применяются на поле боя.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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