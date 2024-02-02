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Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения

Путин: российское новейшее вооружение явно превосходит арсенал НАТО

Новейшее российское вооружение превосходит арсенал Североатлантического альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы».

Глава государства уточнил, что, если сравнивать современное натовское вооружение и военную технику последнего периода советского времени, то «в чем-то оно уступает», хотя и не всегда.

«А если брать наше новейшие вооружения, то они явно всех превосходят — это очевидный факт», — отметил президент.

Он добавил, что имеет в виду и ракетную технику, и бронетехнику и все виды боевых машин и установок, которые применяются на поле боя.

В пятницу, 2 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ раскрыл, как обновят парк военной учебной авиации. По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уже разрабатывают перспективные модели военной техники. Министр также отметил, что для освоения современных авиационных комплексов требуется качественная начальная подготовка в вузах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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