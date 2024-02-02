Раскрыты суточные потери украинских войск на Запорожском направлении

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли поражение скоплениям бойцов и техники трех бригад украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны, опубликованной в его Telegram-канале.

Речь идет о 82-й десантно-штурмовой, 118-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Принадлежащую им живую силу и технику засекли в районе населенных пунктов Вербовое, Работино и Нестерянка.

«ВСУ потеряли <...> до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30», — отметили в ведомстве.

При этом представители Минобороны РФ уточнили, что при составлении статистики также учитывались раненые украинские солдаты.

2 февраля российское военное ведомство сообщило, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (СВО) в зоне боевых действий. Более того, бойцы ВС РФ уничтожили в небе два снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Ранее в ЛНР рассказали, как ВСУ восполняют потери личного состава на Артемовском направлении.