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В Минобороны РФ рассказали о сбитых за сутки дронах и снарядах ВСУ

МО РФ: системы ПВО за сутки сбили 40 дронов ВСУ и два снаряда от РСЗО «Ольха»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили два снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за указанный промежуток времени средства защиты ликвидировали 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны засекли в районе харьковского населенного пункта Берестовое и села Новоселовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, несколько беспилотников были сбиты около населенного пункта Новая Маячка на территории Херсонской области. Аналогичная ситуация произошла в районе запорожских сел Семеновка и Работино.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха», — добавили в Минобороны РФ.

2 февраля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом армии страны. В ходе встречи он сообщил, что в январе Вооруженные силы РФ нанесли 127 ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и аэродромам на территории Украины.

Ранее в США назвали причину перехода украинских войск к обороне.

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