В ВСУ объяснили доминирование ВС РФ на фронте

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что российские войска доминируют на фронте из-за артиллерийских ударов. Об этом он рассказал в интервью Politico.

«На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности», — заявил он.

Он отметил, что для успеха на поле боя число боеприпасов должно быть гораздо больше, чем есть у противника.

Отмечается, что один из украинских артиллеристов подтвердил слова офицера и пожаловался на нехватку боеприпасов.

Также издание отмечает, что украинская армия перешла к обороне из-за того, что получает слишком мало артиллерийских боеприпасов. В материале подчеркивается, что несмотря на наращивание собственного производства боеприпасов Киев по-прежнему надеется на западную помощь. Как пишет издание, такая ситуация сложилась в ВСУ на фоне того, как «политический тупик в Вашингтоне остановил все потоки военной помощи» Украине.

Ранее в офисе Зеленского признали ошибки при контрнаступлении ВСУ.