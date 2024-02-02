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В ВСУ объяснили доминирование ВС РФ на фронте

Politico: офицер ВСУ признал доминирование ВС РФ на фронте благодаря артиллерии

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Russian Defense Ministry Press Service/AP

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что российские войска доминируют на фронте из-за артиллерийских ударов. Об этом он рассказал в интервью Politico.

«На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности», — заявил он.

Он отметил, что для успеха на поле боя число боеприпасов должно быть гораздо больше, чем есть у противника.

Отмечается, что один из украинских артиллеристов подтвердил слова офицера и пожаловался на нехватку боеприпасов.

Также издание отмечает, что украинская армия перешла к обороне из-за того, что получает слишком мало артиллерийских боеприпасов. В материале подчеркивается, что несмотря на наращивание собственного производства боеприпасов Киев по-прежнему надеется на западную помощь. Как пишет издание, такая ситуация сложилась в ВСУ на фоне того, как «политический тупик в Вашингтоне остановил все потоки военной помощи» Украине.

Ранее в офисе Зеленского признали ошибки при контрнаступлении ВСУ.

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