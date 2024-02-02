Раскрыто самое серьезное разногласие Залужного и Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить преимущество на поле боя, если власти страны мобилизуют еще около 500 тыс. человек. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, пишет газета The Washington Post.

Обозреватели отметили, что подобная точка зрения стала причиной серьезных разногласий военачальника с президентом Украины Владимиром Зеленским. В том числе из-за того, что Залужный сообщил главе государства о превосходстве Вооруженных сил РФ по численности и запасам оружия.

«Самым серьезным разногласием в расколе между Зеленским и Залужным стала просьба генерала мобилизовать больше солдат», — говорится в публикации.

По словам неназванного источника газеты, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) указал на необходимость призвать еще 500 тыс. граждан. Однако президент страны отказался мобилизовывать столь большое количество людей, уточнили авторы материала.

2 февраля мэр Киева Виталий Кличко дал интервью для французского журнала Le Point, в ходе которого призвал объявить в государстве новую мобилизацию. Глава украинской столицы подчеркнул, что таким образом власти смогут осуществить ротацию военнослужащих на поле боя.

Ранее в офисе Зеленского признали тактические ошибки ВСУ в ходе летнего контрнаступления.