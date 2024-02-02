Военные Израиля конфисковали наличные деньги и документы из хранилища банка ХАМАС

Израильские военные конфисковали наличные деньги и разведывательные документы из подземного хранилища банка радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), резервисты бригады «Йифтах» совершили рейд на банк боевиков в центре палестинского анклава, где из подземного склада изъяли около 100 000 шекелей ($27,4 тыс.) наличными и разведывательные документы.

В ЦАХАЛ утверждают, что 179-я резервная бронетанковая бригада дивизии за последние недели ликвидировала сотни сторонников ХАМАС, разрушила несколько крупных туннелей движения, конфисковала оружие и уничтожила объекты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.