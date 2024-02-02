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В ВСУ заявили, что армия России массово пополняется добровольцами

Полковник СБУ Стариков: ВС России не испытывают проблем в сборе добровольцев

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Алексей Майшев/РИА Новости

В России нет проблем в сборе добровольцев, которые хотели бы служить в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да это так».

«Отдельный батальон идет и записывается», — сказал он.

При этом Стариков отметил, что украинская армия не сумела добиться такого же притока добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пожаловался, что украинцы не хотят защищать свою страну и перестали идти в военкоматы.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что на Украине нужно объявить новую мобилизацию граждан. Он отметил, что эта мера позволит провести ротацию личного состава ВСУ на поле боя. При этом он добавил, что на сегодняшний день мобилизация коснулась 100 тыс. жителей Украины.

30 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что правительство страны согласовало новый вариант проекта о мобилизации и передало его на рассмотрение в парламент.

Ранее Зеленский признал, что на Украине происходит насильственная мобилизация граждан.

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