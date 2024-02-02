Военный эксперт оценил шансы Украины на успешное перевооружение

Перестройка украинской армии в короткие сроки невозможна. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного для телеканала CNN, где он обозначил главные задачи ВСУ на 2024 год.

Эксперт обратил внимание, что генерал пишет об использовании новых технологий для выхода из тупика, в том числе современных дронов. Однако, по его словам, беспилотники не помогут добиться успеха.

«Беспилотники, на которые Залужный в своем эссе делает акцент, хорошее оружие, роль которого на поле боя сложно переоценить. Однако следует понимать, что на каждый меч найдется свой щит. БПЛА можно эффективно противодействовать системами РЭБ, которые постоянно совершенствуются», — сказал Онуфриенко.

Он также отметил, что Залужный говорит о переформатировании ВСУ в ближайшие месяцы. Однако, по словам эксперта, это невозможно. Для полной перестройки армии необходимо несколько лет, и без перемирия в данном случае не обойтись, заключил Онуфриенко.

Как указал Залужный, основные усилия ВСУ будут нацелены на три направления. Первым из них будет создание системы обеспечения украинской армии высокотехнологичными средствами. Вторым — внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, учитывающей ограничения в средствах и способах их развертывания. Третьим — освоение новых боевых возможностей как можно скорее.

По словам главкома ВСУ, цель Украины должна заключаться в том, чтобы максимально увеличить накопление новейших боевых возможностей. Это позволит Киеву выделять меньше ресурсов для нанесения «максимального ущерба», считает он.

Ранее телеканал CNN сообщал, что указ об увольнении Залужного собираются подписать на этой неделе.