Песков ответил на вопрос о судьбе тел пленных, погибших при атаке ВСУ на Ил-76

Вопрос о судьбе тел украинских военнопленных, погибших при атаке ВСУ на Ил-76, находится в компетенции следственных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков ответил на вопрос, готова ли Россия передать тела на Украину в случае запроса со стороны Киева.

«Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов», — сказал он.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена. В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

На данный момент все обломки упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 были доставлены на спецполигон.

Ранее Кремль заявил, что никто не откликнулся на призыв к расследованию атаки ВСУ на Ил-76.