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Шойгу раскрыл, как обновят парк военной учебной авиации

Шойгу: ОПК разрабатывает новые самолеты для обновления парка учебной авиации

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Пресс-служба Минобороны РФ

Парк российской военной учебной авиации обновят за счет перспективных образцов самолетов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Он уточнил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уже разрабатывают перспективные модели военной техники.

Шойгу обратил внимание, что для освоения современных авиационных комплексов нужна качественная начальная подготовка в вузах. Для этого МО расширяет материальную базу летных учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов.

«Предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации», — подчеркнул глава ведомства.

В конце января Шойгу заявил о необходимости подготовить ВПК к росту численности ВС РФ. По его словам, предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры.

Ранее производство и школу операторов беспилотников открыли на базе батальона Судоплатова.

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