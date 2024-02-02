В Германии оценили шансы бундесвера в случае столкновения с армией РФ

Известный военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета заявил, что в случае нападения России на Литву немецкий бундесвер не сможет противостоять российской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild.
«Мы уже не можем исключать, что бундесверу придется воевать. Конечно, он будет сражаться, но в данный момент он, вероятно, сможет лишь доказать, что умеет достойно уходить», — сказал Найтцель.
По словам эксперта, несмотря на желание министра обороны Германии Бориса Писториуса сделать немецкую армию готовой к войне, дальше слов дело не идет.
«Скажите мне, обычный солдат в городе Хагенов или Оберфихтах заметил какие-либо изменения? Они не занимаются спортом, не делают больше упражнений, у них нет запаса боеприпасов», — пояснил Найтцель.
Он также обратил внимание на возможность серьезного сокращения военной поддержки стран НАТО со стороны США в случае, если президентом этой страны будет избран Дональд Трамп. По мнению Найтцеля, Франция и Италия наравне с Германией также не готовы к масштабным боевым действиям.
В публикации приводятся данные недавнего опроса граждан Германии по заказу Bild, который показал, что 46% немцев обеспокоены возможностью начала военных действий между Россией и ФРГ, а 39% даже сделали запасы на этот случай.
19 января министр обороны ФРГ рассказал, когда Россия «нападет на НАТО».
23 января это заявление оценили в Кремле.
27 января стало известно, что план обороны ФРГ предполагает строительство бункеров гражданами.
Ранее в Германии сообщили о начале подготовки к войне с Россией.