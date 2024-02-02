В Германии оценили шансы бундесвера в случае столкновения с армией РФ

Известный военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета заявил, что в случае нападения России на Литву немецкий бундесвер не сможет противостоять российской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild.

«Мы уже не можем исключать, что бундесверу придется воевать. Конечно, он будет сражаться, но в данный момент он, вероятно, сможет лишь доказать, что умеет достойно уходить», — сказал Найтцель.

По словам эксперта, несмотря на желание министра обороны Германии Бориса Писториуса сделать немецкую армию готовой к войне, дальше слов дело не идет.

«Скажите мне, обычный солдат в городе Хагенов или Оберфихтах заметил какие-либо изменения? Они не занимаются спортом, не делают больше упражнений, у них нет запаса боеприпасов», — пояснил Найтцель.

Он также обратил внимание на возможность серьезного сокращения военной поддержки стран НАТО со стороны США в случае, если президентом этой страны будет избран Дональд Трамп. По мнению Найтцеля, Франция и Италия наравне с Германией также не готовы к масштабным боевым действиям.

В публикации приводятся данные недавнего опроса граждан Германии по заказу Bild, который показал, что 46% немцев обеспокоены возможностью начала военных действий между Россией и ФРГ, а 39% даже сделали запасы на этот случай.

19 января министр обороны ФРГ рассказал, когда Россия «нападет на НАТО».

23 января это заявление оценили в Кремле.

27 января стало известно, что план обороны ФРГ предполагает строительство бункеров гражданами.

Ранее в Германии сообщили о начале подготовки к войне с Россией.