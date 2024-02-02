Шойгу заявил о сохранении инициативы ВС России на всей линии фронта

После провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы Российской Федерации продолжают сохранять инициативу на всей линии фронта. Об этом сообщил глава министерства обороны России Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ, передает ТАСС.

«После провала контрнаступления противника ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.

По словам министра, подразделения российской армии «продвигаются вперед, расширяют зоны контроля и улучшают положение по переднему краю».

Шойгу отметил, что российским войскам на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось взять под контроль населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.

Также Сергей Шойгу заявил, что украинское руководство спешно проводит принудительные мобилизации граждан и бросает в бой оставшиеся резервы, лишь бы предотвратить разрушение собственной линии обороны.

Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь.