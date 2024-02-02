Минобороны РФ намерено уделить особое внимание голосованию солдат на выборах

Министерство обороны РФ уделяет особе внимание обеспечению участия солдат, которые находятся в зоне боевых действий на Украине, в предстоящих выборах президента. Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом российских войск заявил глава военного ведомства страны Сергей Шойгу.

Он отметил, что выборы главы государства станут наиболее значимым событием 2024 года в политической жизни РФ. По словам министра, подготовка к всеобщему голосованию уже находится на завершающей стадии. В то же время Шойгу обратил внимание, что впервые в истории страны президентские выборы продлятся три дня — с 15 по 17 марта.

«Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции», — указал глава ведомства.

Также он добавил, что Минобороны РФ детально прорабатывает вопрос участия в выборах членов семей военнослужащих. То же касается гражданского персонала Вооруженных сил страны, подчеркнул Шойгу.

2 февраля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что к текущему моменту заявки для участия в онлайн-голосовании в рамках выборов главы государства подали 740 тыс. граждан. Ожидается, что дистанционное голосование будет проведено вместе с традиционной формой выборов сразу в 29 российских регионах.

Ранее в ЦИК РФ назвали количество избирателей в стране и за ее пределами.